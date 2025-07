NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Sartorius von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 266 auf 272 Euro angehoben. Mit der Aktie des Laborausrüsters könnten Anleger auf beschleunigte Investitionsausgaben in der Pharmabranche und Margenwachstum setzen, schrieb Delphine Le Louet in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie glaubt, dass die Bewertung der Papiere einen Tiefpunkt erreicht hat./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.