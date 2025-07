NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sartorius von 256 auf 253 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley kappte am Mittwoch im Nachgang des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Laborkonzern überwiegend währungsbedingt. Die Sorgen um die stagnierende Auftragsdynamik im Bioprocessing-Bereich, die die Aktien nach dem Bericht so belastet hätten, teilt Quigley nicht. Er sieht die Nachfrageerholung weitergehen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 05:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





