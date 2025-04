Sartorius vz-Analyse: Bernstein Research bewertet Sartorius vz-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analystin Delphine Le Louet attestierte dem Pharma- und Laborkonzern ein sehr solides Jahresviertel. Interessanterweise habe die Sparte Bioprozesstechnik von einer merklich erholten Nachfrage in Nordamerika profitiert, schrieb die Expertin in einer ersten Einschätzung am Mittwoch.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Sartorius vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 12:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 201,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 31,84 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 167 969 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2025 verlor die Aktie um 6,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Sartorius vz am 16.04.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2025 / 07:09 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.