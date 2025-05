NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius auf "Hold" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen. James Vane-Tempest verwies in einem am Montag vorliegenden Kommentar auf ein anstehendes Gespräch mit Rene Faber, Chef der Tochter Sartorius Stedim Biotech sowie Sartorius-Vorstandsmitglied und Leiter der Sparte Bioprocess Solutions (BPS). Dabei werde es um einen tieferen Einblick bei BPS, Innovationen und das künftige Wachstum gehen. Das Gespräch komme zur rechten Zeit nach dem ersten Quartal, in dem er erste Anzeichen für eine Erholung bei Verbrauchsartikeln gesehen habe. Im derzeit unsicheren Marktumfeld suchten die Anleger nach Katalysatoren und Indikatoren für die Wachstumstrends der Branche 2025 und darüber hinaus./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2025 / 06:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.