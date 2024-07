Sartorius vz-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Sartorius vz-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Kennziffern dürften den Indikationen vom Kapitalmarkttag des Diagnostikspezialisten entsprechen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Gleichwohl dürfte der Laborausrüster und Pharmazulieferer den Jahresausblick erneut senken.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Sartorius vz-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Sartorius vz-Aktie notierte um 13:55 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 214,40 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 30,60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 34 612 Sartorius vz-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2024 35,5 Prozent ein. Die kommenden Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Sartorius vz am 19.07.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 08:15 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.