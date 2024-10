Sartorius vz-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Sartorius vz-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 264 Euro belassen. Der Konzernumsatz des Labordienstleisters habe die Konsensschätzung verfehlt, das operative Ergebnis diese aber erreicht, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Auftragserholung in der Sparte BPS könnte am Markt positiv ankommen.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:18 Uhr 13,9 Prozent im Plus bei 260,30 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 1,42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 173 118 Sartorius vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier verlor seit Jahresanfang 2024 21,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Sartorius vz am 17.10.2024 vorlegen.

