KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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06.05.2026 11:58:00
SAS: Viya als universelle KI-Plattform
Analytics-Spezialist SAS erweitert sein Plattform-Angebot um neue Agenten- und Data-Management-Funktionen, die generative KI schneller produktiv machen sollen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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