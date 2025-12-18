:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
18.12.2025 02:16:49
Satya Nadella Wanted To Play This Sport And Be A Banker, But Not Getting Into A Top Indian School Paved The Way For Him To Become Microsoft CEO
This article Satya Nadella Wanted To Play This Sport And Be A Banker, But Not Getting Into A Top Indian School Paved The Way For Him To Become Microsoft CEO originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!