Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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22.05.2026 13:15:20
Saudi Arabia: 1.5 million join Hajj pilgrimage despite war
Saudi Arabia has been directly hit by missiles and drones during the Iran war, but the country is hosting the all-important Muslim pilgrimage anyway.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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