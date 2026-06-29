Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
|
29.06.2026 11:27:20
Saudi Aramco helicopter crashes, all 14 passengers killed
Saudi Arabian media report that the helicopter crashed in Ras Tanura on the country's eastern coast early on Sunday. It said that all 14 Saudi nationals on board were killed, and the cause of the crash was unclear.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!