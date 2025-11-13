|
SBS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SBS hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 172,84 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,62 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 135,82 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 108,54 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
