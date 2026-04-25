TILT Holdings Aktie
WKN DE: A2PAMB / ISIN: CA88688R1047
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25.04.2026 02:08:01
SCHA vs. ISCB Comes Down to Sector Tilt and Your Drawdown Tolerance
Schwab U.S. Small-Cap ETF (NYSEMKT:SCHA) and iShares Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:ISCB) both offer broad small-cap U.S. equity exposure at a 0.04% expense ratio, but SCHA is much larger and more liquid, while ISCB offers a slightly higher yield and a modest tilt toward Healthcare and Industrials.For investors comparing SCHA and ISCB, both funds aim to capture the performance of U.S. small-cap stocks, yet they differ in scale, sector allocation, and recent returns. This analysis explores the key differences in cost, performance, risk, and portfolio makeup to help you decide which may fit your portfolio better.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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