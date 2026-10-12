Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA001 / ISIN: DE000SHA0019
|
12.10.2026 18:06:11
Schaeffler Completes Restructuring Measures Ahead Of Schedule
(RTTNews) - Schaeffler AG (SFFLY) said on Monday, that it has completed key structural measures under its earnings improvement program earlier than expected and signed 1,768 additional partial retirement agreements.
The German automotive and industrial supplier had planned to cut 4,700 positions by the end of 2029. As of September 30, 2026, it has eliminated 3,715 positions, or about 79 percent, and now expects to reach the full target by the end of 2028.
Schaeffler expects its planned 2029 savings of EUR 290 million to be exceeded by more than 20 percent and will reverse around EUR 84 million in surplus restructuring provisions. The additional partial retirement agreements are expected to generate positive cash flow from 2027 and contribute about EUR 55 million to earnings in 2029.
SFFLY is currently trading at $6.58 down $0.28 or 4.08 percent on the OTC Markets.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schaeffler AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Schaeffler AG
|15.10.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|06.08.25
|Schaeffler Buy
|Warburg Research
|15.10.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: ATX schlussendlich im Plus -- DAX kann Tagesgewinne nicht verteidigen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.