Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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24.09.2026 18:00:00
SCHD Is Down From Its All-Time High. Here's Why I'm Not Selling.
The Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) is having a tremendous year so far. Year to date, the fund is up 25%, compared to a 14% total return for the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).
But it's also about 4% to 5% off its high at a time when the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is retesting new all-time highs. Does that suggest a reversal is beginning? Is it time to sell, or at least consider shifting new investments elsewhere?
I don't think so, and here's why.
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