AWS Holdings Aktie
WKN DE: A2APUD / ISIN: JP3160910000
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17.06.2026 09:05:00
Schluss mit Sidecar-Files: AWS führt S3 Annotations ein
AWS S3 Annotations ermöglichen bis zu 1 GByte strukturierte Metadaten pro Objekt. Das vereinfacht Datenmanagement und KI-Workflows.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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