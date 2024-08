Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag in der Verlustzone

Wenig Veränderung ist am Nachmittag in Europa zu beobachten.

Am Montag sinkt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,04 Prozent auf 4 349,42 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,029 Prozent höher bei 4 352,29 Punkten, nach 4 351,03 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 4 341,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 365,29 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 12.07.2024, den Wert von 4 577,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 4 525,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 3 973,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,29 Prozent. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,58 Prozent auf 4,41 GBP), Enel (+ 1,38 Prozent auf 6,47 EUR), Glencore (+ 1,36) Prozent auf 4,11 GBP), Zurich Insurance (+ 1,24 Prozent auf 466,50 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,17 Prozent auf 28,09 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,61 Prozent auf 57,46 EUR), SAP SE (-0,56 Prozent auf 188,86 EUR), Unilever (-0,55 Prozent auf 47,04 GBP), Airbus SE (ex EADS) (-0,48 Prozent auf 133,72 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,47 Prozent auf 36,00 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 339 279 Aktien gehandelt. Mit 543,229 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,39 Prozent an der Spitze im Index.

