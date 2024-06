Schwache Performance in Europa: STOXX 50 notiert schlussendlich im Minus

Der STOXX 50 verlor am vierten Tag der Woche an Boden.

Letztendlich tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,20 Prozent tiefer bei 4 505,39 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,089 Prozent auf 4 555,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 559,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 501,09 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4 559,05 Punkten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.05.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 528,91 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 13.03.2024, bei 4 399,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 3 992,09 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,10 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Reckitt Benckiser (+ 1,53 Prozent auf 44,57 GBP), Hermès (Hermes International) (+ 1,40 Prozent auf 2 170,50 EUR), Roche (+ 0,94 Prozent auf 245,80 CHF), Unilever (+ 0,50 Prozent auf 44,15 GBP) und GSK (+ 0,31 Prozent auf 16,10 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Santander (-5,01 Prozent auf 4,39 EUR), BNP Paribas (-4,28 Prozent auf 59,22 EUR), Siemens (-4,08 Prozent auf 170,84 EUR), UniCredit (-3,58 Prozent auf 34,49 EUR) und Schneider Electric (-2,96 Prozent auf 229,43 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 32 115 933 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 580,954 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,49 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at