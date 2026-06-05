Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,38 Prozent auf 24 849,93 Punkte zurück. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,045 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,253 Prozent tiefer bei 24 881,87 Punkten in den Handel, nach 24 944,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 24 818,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 024,05 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,930 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, betrug der DAX-Kurs 24 401,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 815,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 323,58 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,27 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. 21 863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 4,25 Prozent auf 24,78 EUR), Scout24 (+ 3,29 Prozent auf 76,95 EUR), Beiersdorf (+ 3,29 Prozent auf 69,78 EUR), Henkel vz (+ 3,03 Prozent auf 67,34 EUR) und Symrise (+ 2,11 Prozent auf 77,42 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-8,68 Prozent auf 77,67 EUR), Daimler Truck (-1,70 Prozent auf 41,16 EUR), Siemens Energy (-1,57 Prozent auf 156,98 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,34 Prozent auf 48,42 EUR) und Vonovia SE (-1,26 Prozent auf 20,31 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 032 025 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 209,623 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,86 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at