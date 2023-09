Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Abgaben

DAX-Handel am vierten Tag der Woche.

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,75 Prozent schwächer bei 15 663,50 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,563 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,828 Prozent leichter bei 15 650,98 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 781,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 687,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 648,56 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 21.08.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 603,28 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 21.06.2023, bei 16 023,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.09.2022, lag der DAX-Kurs bei 12 767,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 11,33 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 16 528,97 Punkte. Bei 13 976,44 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Merck (+ 1,84 Prozent auf 163,35 EUR), Henkel vz (+ 0,27 Prozent auf 68,04 EUR), QIAGEN (+ 0,13 Prozent auf 37,87 EUR), adidas (+ 0,01 Prozent auf 166,82 EUR) und Rheinmetall (-0,15 Prozent auf 257,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Porsche (-1,63 Prozent auf 93,10 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,39 Prozent auf 127,90 EUR), BASF (-1,35 Prozent auf 45,07 EUR), Continental (-1,22 Prozent auf 66,20 EUR) und Siemens Energy (-1,15 Prozent auf 12,48 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 281 375 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 147,172 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,84 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ermöglicht Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

