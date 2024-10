Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start leichter

Am Freitag geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 18 987,75 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,821 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,245 Prozent auf 18 968,85 Punkte an der Kurstafel, nach 19 015,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 952,44 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 990,51 Zählern.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 2,19 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.09.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 18 591,85 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 04.07.2024, bei 18 450,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.10.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 099,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 13,23 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 491,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 1,90 Prozent auf 55,92 EUR), BASF (+ 1,27 Prozent auf 48,08 EUR), Daimler Truck (+ 1,09 Prozent auf 34,25 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,02 Prozent auf 39,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,98 Prozent auf 92,28 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil SAP SE (-0,94 Prozent auf 198,92 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,73 Prozent auf 38,19 EUR), Henkel vz (-0,56 Prozent auf 80,98 EUR), Symrise (-0,54 Prozent auf 120,35 EUR) und Beiersdorf (-0,49 Prozent auf 131,25 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 275 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,674 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,65 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at