Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags leichter

Der LUS-DAX verliert derzeit an Boden.

Am Freitag sinkt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 0,50 Prozent auf 18 239,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 18 177,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 355,50 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.06.2024, den Stand von 18 084,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.04.2024, wurde der LUS-DAX mit 17 716,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.07.2023, stand der LUS-DAX noch bei 16 110,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 18 888,50 Punkten. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 2,29 Prozent auf 25,42 EUR), Siemens (+ 1,01 Prozent auf 172,24 EUR), RWE (+ 0,52 Prozent auf 32,94 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 0,43 Prozent auf 131,46 EUR) und SAP SE (+ 0,41 Prozent auf 181,32 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-15,20 Prozent auf 209,20 EUR), Continental (-2,91 Prozent auf 57,46 EUR), Zalando (-2,80 Prozent auf 23,57 EUR), Bayer (-2,61 Prozent auf 26,27 EUR) und Infineon (-2,54 Prozent auf 33,59 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 728 239 Aktien gehandelt. Mit 213,906 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,70 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

