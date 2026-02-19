Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter

Mit dem MDAX geht es heute abwärts.

Um 15:43 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 31 416,74 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 374,071 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,028 Prozent schwächer bei 31 733,30 Punkten, nach 31 742,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 31 357,22 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 763,18 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,119 Prozent. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wurde der MDAX mit 31 385,57 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der MDAX mit 28 656,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der MDAX mit 27 584,25 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,41 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. 30 597,95 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Knorr-Bremse (+ 3,94 Prozent auf 110,80 EUR), Aroundtown SA (+ 3,26 Prozent auf 2,97 EUR), TAG Immobilien (+ 2,76 Prozent auf 16,39 EUR), DWS Group GmbH (+ 1,85 Prozent auf 60,45 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,73 Prozent auf 67,45 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen flatexDEGIRO (-8,91 Prozent auf 30,26 EUR), freenet (-8,24 Prozent auf 30,74 EUR), KRONES (-5,26 Prozent auf 133,40 EUR), Delivery Hero (-4,50 Prozent auf 20,60 EUR) und WACKER CHEMIE (-3,27 Prozent auf 78,35 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 131 314 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37,734 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,58 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent bei der Ströer SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at