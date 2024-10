Schwache Performance in Frankfurt: SDAX am Dienstagnachmittag in Rot

Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,27 Prozent auf 13 884,14 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 101,001 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,162 Prozent auf 13 944,46 Punkte an der Kurstafel, nach 13 921,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 844,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 948,49 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, bei 13 540,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, bewegte sich der SDAX bei 14 570,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 599,07 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 0,455 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ADTRAN (+ 2,53 Prozent auf 5,50 EUR), GRENKE (+ 2,51 Prozent auf 26,55 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,74 Prozent auf 70,30 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,65 Prozent auf 24,70 EUR) und ATOSS Software (+ 1,34 Prozent auf 136,40 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil Nagarro SE (-13,55 Prozent auf 80,05 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,07 Prozent auf 15,55 EUR), STRATEC SE (-2,38 Prozent auf 41,10 EUR), Medios (-2,31 Prozent auf 14,40 EUR) und AlzChem Group (-2,10 Prozent auf 56,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 617 733 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit 9,765 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,93 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

