Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Am Donnerstag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,82 Prozent leichter bei 13 982,36 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 95,616 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0,153 Prozent leichter bei 14 076,98 Punkten, nach 14 098,54 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 14 100,86 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 939,54 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,66 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 13 681,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, notierte der SDAX bei 14 484,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 12 549,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 1,17 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 5,91 Prozent auf 24,20 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,44 Prozent auf 9,65 EUR), PNE (+ 2,31 Prozent auf 12,38 EUR), adesso SE (+ 2,28 Prozent auf 71,80 EUR) und Nagarro SE (+ 1,96 Prozent auf 88,65 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen DEUTZ (-9,23 Prozent auf 4,03 EUR), Eckert Ziegler (-8,55 Prozent auf 41,94 EUR), AUTO1 (-3,50 Prozent auf 9,65 EUR), SMA Solar (-3,41 Prozent auf 17,26 EUR) und Salzgitter (-3,30 Prozent auf 15,51 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Aktuell weist die DEUTZ-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 2 394 725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 10,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,91 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at