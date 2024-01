Schwache Performance in Frankfurt: SDAX sackt zum Handelsstart ab

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,24 Prozent auf 13 279,37 Punkte zurück. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 111,982 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 1,20 Prozent schwächer bei 13 285,08 Punkten, nach 13 446,16 Punkten am Vortag.

Bei 13 311,70 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 279,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 2,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, stand der SDAX bei 13 617,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der SDAX einen Wert von 12 728,70 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.01.2023, einen Stand von 13 323,78 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 3,92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 279,37 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 2,10 Prozent auf 7,29 USD), SYNLAB (+ 0,86 Prozent auf 11,78 EUR), GRENKE (+ 0,65) Prozent auf 23,40 EUR), Vossloh (+ 0,25 Prozent auf 40,50 EUR) und INDUS (+ 0,23 Prozent auf 21,75 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,65 Prozent auf 19,81 EUR), AUTO1 (-4,31 Prozent auf 4,20 EUR), SFC Energy (-3,19 Prozent auf 17,62 EUR), Ceconomy St (-3,10 Prozent auf 2,25 EUR) und flatexDEGIRO (-2,83 Prozent auf 9,94 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 105 170 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 11,090 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die pbb-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at