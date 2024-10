Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zum Handelsende schwächer

Der SDAX zeigte sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag ging es im SDAX via XETRA letztendlich um 0,64 Prozent auf 13 832,99 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 101,001 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 944,46 Zählern und damit 0,162 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (13 921,90 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 13 763,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 948,49 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, den Wert von 13 540,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 570,66 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12 599,07 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,085 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Bei 12 940,72 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit ADTRAN (+ 3,54 Prozent auf 5,56 EUR), GRENKE (+ 2,90 Prozent auf 26,65 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,06 Prozent auf 24,80 EUR), Kontron (+ 1,98 Prozent auf 17,47 EUR) und METRO (St) (+ 1,84 Prozent auf 4,71 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Nagarro SE (-13,88 Prozent auf 79,75 EUR), SÜSS MicroTec SE (-8,83 Prozent auf 63,00 EUR), PVA TePla (-6,71 Prozent auf 11,95 EUR), SMA Solar (-3,63 Prozent auf 15,65 EUR) und Elmos Semiconductor (-3,01 Prozent auf 64,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1 093 874 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 9,765 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Deutsche Beteiligungs-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at