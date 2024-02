Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell

So bewegt sich der SDAX heute.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,08 Prozent tiefer bei 13 797,15 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 113,262 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der SDAX 0,265 Prozent fester bei 13 985,46 Punkten, nach 13 948,47 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 990,46 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 796,00 Einheiten.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 0,501 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, lag der SDAX bei 13 534,06 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 07.11.2023, den Wert von 12 731,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 229,76 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 verlor der Index bereits um 0,174 Prozent. Bei 14 067,87 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern markiert.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Kontron (+ 2,32 Prozent auf 22,04 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,82 Prozent auf 27,90 EUR), PVA TePla (+ 1,39 Prozent auf 21,90 EUR), PNE (+ 1,21 Prozent auf 13,40 EUR) und IONOS (+ 1,18 Prozent auf 21,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen CompuGroup Medical SE (-15,25 Prozent auf 33,90 EUR), Hypoport SE (-5,12 Prozent auf 190,70 EUR), pbb (-4,40 Prozent auf 4,73 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,74 Prozent auf 5,51 EUR) und CANCOM SE (-3,52 Prozent auf 29,02 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 876 005 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX mit 11,350 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die TRATON-Aktie hat mit 4,67 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

