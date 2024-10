Schwache Performance in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag

Am Mittwoch notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,67 Prozent leichter bei 26 656,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 264,123 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,239 Prozent auf 26 773,08 Punkte an der Kurstafel, nach 26 837,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26 655,43 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 877,13 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,76 Prozent. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.09.2024, bei 25 642,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 125,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, notierte der MDAX bei 25 773,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,676 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit WACKER CHEMIE (+ 3,86 Prozent auf 93,00 EUR), LANXESS (+ 1,85 Prozent auf 28,62 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,66 Prozent auf 67,40 EUR), K+S (+ 1,65 Prozent auf 11,68 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,17 Prozent auf 3,46 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TUI (-5,25 Prozent auf 6,35 EUR), Lufthansa (-4,21 Prozent auf 6,15 EUR), Nordex (-3,85 Prozent auf 12,98 EUR), Aroundtown SA (-2,98 Prozent auf 2,97 EUR) und Fraport (-2,77 Prozent auf 47,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 6 596 705 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 19,522 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die thyssenkrupp-Aktie mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16,06 Prozent.

