Schwache Performance in Frankfurt: So performt der TecDAX am Mittag

Wenig verändert zeigt sich der TecDAX heute.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent tiefer bei 3 470,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 532,610 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,278 Prozent auf 3 481,14 Punkte an der Kurstafel, nach 3 471,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 3 441,63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 532,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der TecDAX bereits um 3,07 Prozent nach. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 3 721,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 3 566,78 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 766,80 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 4,25 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 858,70 Punkte. Bei 3 441,63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 9,98 Prozent auf 141,00 EUR), SMA Solar (+ 5,12 Prozent auf 38,60 EUR), Infineon (+ 4,58 Prozent auf 38,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,75 Prozent auf 34,29 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,83 Prozent auf 60,00 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Bechtle (-11,05 Prozent auf 26,72 EUR), Ottobock (-3,91 Prozent auf 49,44 EUR), SAP SE (-3,76 Prozent auf 153,98 EUR), CANCOM SE (-2,51 Prozent auf 21,35 EUR) und TeamViewer (-2,42 Prozent auf 4,36 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 527 890 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at