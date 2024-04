Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent leichter bei 3 368,85 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 526,006 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,051 Prozent auf 3 408,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 410,20 Punkten am Vortag.

Bei 3 354,60 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3 408,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 05.03.2024, lag der TecDAX-Kurs bei 3 426,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.01.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 226,36 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, stand der TecDAX noch bei 3 298,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 1,33 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 187,26 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 0,24 Prozent auf 49,24 EUR), Nemetschek SE (+ 0,11 Prozent auf 88,60 EUR), Telefonica Deutschland (-0,09 Prozent auf 2,35 EUR), MorphoSys (-0,15 Prozent auf 67,10 EUR) und United Internet (-0,37 Prozent auf 21,52 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Kontron (-6,51 Prozent auf 19,24 EUR), HENSOLDT (-5,78 Prozent auf 41,08 EUR), JENOPTIK (-4,71 Prozent auf 27,54 EUR), Nagarro SE (-4,36 Prozent auf 73,55 EUR) und Energiekontor (-3,26 Prozent auf 65,30 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4 689 145 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 208,023 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Im TecDAX weist die United Internet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at