Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in der Verlustzone

Der TecDAX verlor schlussendlich an Wert.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,49 Prozent tiefer bei 3 325,09 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 534,145 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,256 Prozent auf 3 332,97 Punkte an der Kurstafel, nach 3 341,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 320,02 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 335,04 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 3 333,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 3 437,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der TecDAX mit 3 082,55 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 0,015 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 5,54 Prozent auf 6,19 EUR), PNE (+ 4,45 Prozent auf 12,68 EUR), ATOSS Software (+ 0,99 Prozent auf 142,20 EUR), TeamViewer (+ 0,99 Prozent auf 12,26 EUR) und 1&1 (+ 0,44 Prozent auf 13,76 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-2,62 Prozent auf 17,07 EUR), QIAGEN (-2,38 Prozent auf 41,18 EUR), Siltronic (-1,75 Prozent auf 73,05 EUR), Energiekontor (-1,72 Prozent auf 57,20 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1,67 Prozent auf 52,90 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 2 792 159 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 228,191 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Im TecDAX weist die 1&1-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

