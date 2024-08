Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schlussendlich schwächer

Der TecDAX zeigte sich am Dienstagabend in Rot.

Zum Handelsschluss tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 3 326,95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 535,234 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,409 Prozent auf 3 364,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 350,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 326,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 371,36 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 3 284,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, betrug der TecDAX-Kurs 3 457,29 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, den Stand von 3 060,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,071 Prozent. Bei 3 490,44 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3 125,18 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 3,00 Prozent auf 79,00 EUR), ATOSS Software (+ 0,85 Prozent auf 142,60 EUR), JENOPTIK (+ 0,43 Prozent auf 28,32 EUR), Infineon (+ 0,24 Prozent auf 31,64 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,23 Prozent auf 43,28 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3,21 Prozent auf 21,74 EUR), AIXTRON SE (-3,13 Prozent auf 18,24 EUR), Kontron (-2,71 Prozent auf 16,54 EUR), Nagarro SE (-2,68 Prozent auf 74,45 EUR) und CompuGroup Medical SE (-2,63 Prozent auf 15,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 962 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 229,567 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,79 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

