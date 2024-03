Schwache Performance in London: FTSE 100 am Mittwochmittag schwächer

Am Mittwoch verliert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,30 Prozent auf 7 907,52 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,507 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 7 930,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 930,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 899,87 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 932,73 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,295 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.02.2024, notierte der FTSE 100 bei 7 683,02 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 27.12.2023, einen Stand von 7 724,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 471,77 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,41 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 961,43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Diploma (+ 10,92 Prozent auf 38,00 GBP), D S Smith (+ 7,88 Prozent auf 3,88 GBP), J Sainsbury (+ 2,78 Prozent auf 2,70 GBP), Associated British Foods (+ 1,70 Prozent auf 25,15 GBP) und AstraZeneca (+ 1,51 Prozent auf 105,98 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-3,16 Prozent auf 165,55 GBP), Ocado Group (-2,12 Prozent auf 4,57 GBP), Standard Chartered (-1,84 Prozent auf 6,82 GBP), Smiths (-1,80 Prozent auf 16,60 GBP) und Entain (-1,74 Prozent auf 7,80 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 sticht die D S Smith-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 21 091 741 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,335 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

