Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus

Am Mittwoch notierte der FTSE 100 via LSE letztendlich 1,14 Prozent schwächer bei 7 588,00 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,445 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 675,21 Punkten, nach 7 675,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 681,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7 579,26 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,153 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 652,94 Punkten auf. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, bei 7 453,69 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 18.10.2022, bei 6 936,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,449 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 206,82 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Centrica (+ 1,46 Prozent auf 1,60 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,33 Prozent auf 59,50 GBP), Whitbread (+ 1,29 Prozent auf 33,66 GBP), Coca-Cola HBC (+ 0,85 Prozent auf 21,31 GBP) und BT Group (+ 0,81 Prozent auf 1,18 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen AstraZeneca (-5,84 Prozent auf 106,12 GBP), Barratt Developments (-5,14 Prozent auf 4,02 GBP), Taylor Wimpey (-4,25 Prozent auf 1,07 GBP), CRH (-4,08 Prozent auf 45,90 GBP) und Rolls-Royce (-3,62 Prozent auf 2,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 70 687 583 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 209,190 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

