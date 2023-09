Schwache Performance in London: FTSE 100 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der FTSE 100 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,03 Prozent auf 7 623,38 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,378 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 625,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7 625,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 629,05 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 613,97 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,788 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 338,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 27.06.2023, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 7 461,46 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.09.2022, notierte der FTSE 100 bei 6 984,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 0,917 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit IMI (+ 3,20 Prozent auf 15,46 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,00 Prozent auf 1,47 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 0,82 Prozent auf 93,18 GBP), AstraZeneca (+ 0,82 Prozent auf 112,55 GBP) und Flutter Entertainment (+ 0,73 Prozent auf 137,55 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Centrica (-3,70 Prozent auf 1,60 GBP), Electrocomponents (-3,07 Prozent auf 7,26 GBP), Land Securities Group (-2,74 Prozent auf 5,89 GBP), Unite Group (-1,68 Prozent auf 9,05 GBP) und Rolls-Royce (-1,41 Prozent auf 2,17 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Centrica-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 1 745 369 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 199,512 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index weist die Glencore-Aktie mit 10,12 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at