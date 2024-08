Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,67 Prozent tiefer bei 8 227,56 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,592 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 283,36 Punkten, nach 8 283,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 8 226,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 283,36 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 0,702 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 02.07.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 121,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 172,15 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.08.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 561,63 Punkte.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,55 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit International Consolidated Airlines (+ 6,09 Prozent auf 1,70 GBP), Haleon (+ 1,82 Prozent auf 3,65 GBP), GSK (+ 1,74 Prozent auf 15,53 GBP), National Grid (+ 1,59 Prozent auf 9,96 GBP) und Fresnillo (+ 0,76 Prozent auf 5,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Pershing Square (-4,84 Prozent auf 36,12 GBP), Melrose Industries (-4,31 Prozent auf 4,93 GBP), Intermediate Capital Group (-4,13 Prozent auf 20,44 GBP), Ocado Group (-3,78 Prozent auf 3,87 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-3,63 Prozent auf 8,21 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 85 243 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 226,052 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,02 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at