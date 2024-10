Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächer

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 8 257,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,557 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 292,66 Punkte an der Kurstafel, nach 8 292,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 241,96 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 306,15 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, einen Stand von 8 273,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 182,96 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 599,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,94 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 474,41 Punkte. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell International Consolidated Airlines (+ 4,23 Prozent auf 2,07 GBP), easyJet (+ 3,30 Prozent auf 5,19 GBP), Barratt Developments (+ 2,96 Prozent auf 4,73 GBP), StJamess Place (+ 2,51 Prozent auf 7,96 GBP) und Taylor Wimpey (+ 2,33 Prozent auf 1,60 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BP (-4,09 Prozent auf 3,92 GBP), Croda International (-3,90 Prozent auf 37,99 GBP), Ocado Group (-3,88 Prozent auf 3,70 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-3,48 Prozent auf 25,00 GBP) und Glencore (-3,44 Prozent auf 4,06 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 35 895 289 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 218,493 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 10,48 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

