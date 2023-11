Schwache Performance in London: FTSE 100 zeigt sich schwächer

So bewegt sich der FTSE 100 am Freitag.

Um 12:08 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,07 Prozent auf 7 441,01 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 446,53 Punkten, nach 7 446,53 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 7 482,73 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 440,20 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,05 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 470,16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 03.08.2023, wurde der FTSE 100 auf 7 529,16 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, lag der FTSE 100 bei 7 188,63 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 1,50 Prozent abwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 4,05 Prozent auf 5,30 GBP), Smith Nephew (+ 3,41 Prozent auf 9,95 GBP), J Sainsbury (+ 3,36 Prozent auf 2,81 GBP), Kingfisher (+ 2,93 Prozent auf 2,21 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,49 Prozent auf 1,30 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen InterContinental Hotels Group (-3,00 Prozent auf 56,94 GBP), Whitbread (-2,20 Prozent auf 32,39 GBP), Sage (-1,90 Prozent auf 9,73 GBP), RELX (-1,49 Prozent auf 28,46 GBP) und Rightmove (-1,10 Prozent auf 4,68 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12 514 880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 201,417 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die NatWest Group-Aktie präsentiert mit 4,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

