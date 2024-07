Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Nachmittag

Am dritten Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 2,80 Prozent schwächer bei 19 827,19 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,75 Prozent auf 20 041,31 Punkte an der Kurstafel, nach 20 398,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 20 080,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 813,07 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 2,81 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 19 902,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17 493,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 15 713,28 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 19,85 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Warner Bros Discovery (+ 3,57 Prozent auf 8,27 USD), Xcel Energy (+ 3,12 Prozent auf 55,61 USD), The Kraft Heinz Company (+ 2,65 Prozent auf 33,71 USD), PepsiCo (+ 2,65 Prozent auf 169,12 USD) und Exelon (+ 2,55 Prozent auf 36,43 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil ASML (-11,85 Prozent auf 941,64 USD), Applied Materials (-8,78 Prozent auf 224,25 USD), Marvell Technology (-8,68 Prozent auf 69,04 USD), Lam Research (-8,52 Prozent auf 984,28 USD) und Arm (-8,37 Prozent auf 163,80 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47 900 860 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,298 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

2024 hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 12,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at