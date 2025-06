Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 0,31 Prozent fester bei 19 973,55 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,509 Prozent höher bei 20 013,95 Punkten in den Mittwochshandel, nach 19 912,53 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 19 918,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 20 052,78 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,81 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 18 737,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 18 271,86 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 25.06.2024, bei 17 717,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,59 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 19,08 Prozent auf 1,54 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,27 Prozent auf 0,58 USD), BlackBerry (+ 12,47 Prozent auf 4,87 USD), Scientific Games (+ 10,09 Prozent auf 94,48 USD) und AXT (+ 5,45 Prozent auf 2,13 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Paychex (-9,40 Prozent auf 137,94 USD), Comtech Telecommunications (-6,90 Prozent auf 2,43 USD), Geospace Technologies (-6,82 Prozent auf 15,70 USD), Harvard Bioscience (-6,74 Prozent auf 0,49 USD) und Microvision (-6,19 Prozent auf 1,06 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 72 160 105 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 3,111 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,30 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,96 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at