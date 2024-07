Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Schlussendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,94 Prozent tiefer bei 19 799,14 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,75 Prozent leichter bei 20 041,31 Punkten, nach 20 398,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19 793,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 080,27 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 2,95 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 17.06.2024, bei 19 902,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 493,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 713,28 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 19,68 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Warner Bros Discovery (+ 4,26 Prozent auf 8,32 USD), The Kraft Heinz Company (+ 3,23 Prozent auf 33,90 USD), PepsiCo (+ 3,11 Prozent auf 169,89 USD), Xcel Energy (+ 2,57 Prozent auf 55,32 USD) und Exelon (+ 2,56 Prozent auf 36,43 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil ASML (-12,74 Prozent auf 932,06 USD), Applied Materials (-10,48 Prozent auf 220,07 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-10,21 Prozent auf 159,43 USD), Marvell Technology (-10,15 Prozent auf 67,93 USD) und Lam Research (-10,07 Prozent auf 967,68 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 84 943 809 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,298 Bio. Euro heraus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Mit 12,37 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

