Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite fällt schlussendlich

Am Dienstag gab der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0,25 Prozent auf 13 533,75 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,09 Prozent schwächer bei 13 419,87 Punkten, nach 13 567,98 Punkten am Vortag.

Bei 13 602,25 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 364,74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bei 13 708,33 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 17.07.2023, einen Stand von 14 244,95 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 10 675,80 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2023 ein Plus von 30,30 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 14 446,55 Punkte. Bei 10 265,04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit American Bio Medica (+ 25,00 Prozent auf 0,00 USD), Cutera (+ 15,49 Prozent auf 4,40 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 11,38 Prozent auf 8,22 USD), EMCORE (+ 9,68 Prozent auf 0,48 USD) und Enzon Pharmaceuticals (+ 9,33 Prozent auf 0,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil NetScout Systems (-16,58 Prozent auf 23,02 USD), Escalon Medical (-14,29 Prozent auf 0,30 USD), Americas Car-Mart (-6,92 Prozent auf 77,15 USD), QC (-4,87 Prozent auf 0,61 USD) und American Woodmark (-4,87 Prozent auf 73,87 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 14 731 214 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,654 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

2023 weist die New York Community Bancorp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 48,05 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

