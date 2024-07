Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Abgaben

Der NASDAQ Composite verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,01 Prozent tiefer bei 17 877,87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 17 808,04 Punkte an der Kurstafel, nach 17 879,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 17 802,24 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 906,52 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 16 735,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 240,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, den Wert von 13 787,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 21,08 Prozent aufwärts. Bei 18 035,00 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Dixie Group (+ 6,41 Prozent auf 0,70 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,67 Prozent auf 0,35 USD), Century Aluminum (+ 3,54 Prozent auf 17,26 USD), ON Semiconductor (+ 2,91 Prozent auf 71,19 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 2,48 Prozent auf 10,34 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Ebix (-10,00 Prozent auf 0,04 USD), Donegal Group B (-8,34 Prozent auf 10,77 USD), Schnitzer Steel Industries (-7,72 Prozent auf 14,11 USD), Cumulus Media A (-4,41 Prozent auf 1,95 USD) und Astro-Med (-4,15 Prozent auf 14,80 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 6 329 820 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,096 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Bed Bath Beyond-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Big 5 Sporting Goods-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

