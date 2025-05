NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,56 Prozent höher bei 19 116,29 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,340 Prozent auf 19 074,72 Punkte an der Kurstafel, nach 19 010,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 19 023,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19 174,55 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 831,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 026,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2024, stand der NASDAQ Composite bei 16 511,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Minus von 0,853 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Exelixis (+ 20,08 Prozent auf 44,37 USD), Century Casinos (+ 8,38 Prozent auf 1,94 USD), SMC (+ 6,67) Prozent auf 366,13 USD), Donegal Group B (+ 6,53 Prozent auf 17,63 USD) und NVIDIA (+ 3,79 Prozent auf 134,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Big 5 Sporting Goods (-14,71 Prozent auf 1,31 USD), Anika Therapeutics (-8,86 Prozent auf 11,31 USD), Comtech Telecommunications (-6,71 Prozent auf 1,53 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-6,68 Prozent auf 4,89 USD) und Powell Industries (-6,11 Prozent auf 182,97 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 767 121 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,982 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,69 Prozent, die höchste im Index.

