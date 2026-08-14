Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Index-Bewegung
|
14.08.2026 20:04:18
Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 26 689,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,180 Prozent stärker bei 26 851,15 Punkten, nach 26 803,03 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 661,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 862,17 Einheiten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 107,01 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 26 635,22 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 21 710,67 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,86 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Geospace Technologies (+ 6,42 Prozent auf 5,47 USD), Harmonic (+ 6,35 Prozent auf 13,91 USD), Ceva (+ 6,12 Prozent auf 32,23 USD), Cognex (+ 5,55 Prozent auf 65,01 USD) und Powell Industries (+ 4,39 Prozent auf 213,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen PetMed Express (-8,87 Prozent auf 1,85 USD), Donegal Group B (-7,59 Prozent auf 22,63 USD), Ultra Clean (-6,82 Prozent auf 86,57 USD), Applied Materials (-5,68 Prozent auf 504,17 USD) und Geron (-5,54 Prozent auf 1,45 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 293 546 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 20,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
|
14.08.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
14.08.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Das macht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
|
14.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.08.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Ultra Clean Holdings Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Applied Materials Inc.
|436,70
|-5,67%
|Ceva Inc.
|26,60
|1,53%
|Cognex Corp.
|56,62
|6,27%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,15
|-1,21%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,08
|-1,67%
|Geospace Technologies Corp
|5,60
|8,95%
|Geron Corp.
|1,26
|-5,39%
|Harmonic Inc.
|11,95
|5,29%
|NVIDIA Corp.
|194,54
|-0,42%
|PetMed Express Inc.
|1,57
|-9,72%
|Powell Industries Inc.
|184,30
|4,07%
|SIGA Technologies Inc.
|3,00
|4,17%
|SpaceX
|120,96
|-1,72%
|Ultra Clean Holdings Inc.
|72,68
|-9,31%
|World Acceptance Corp.
|158,00
|-2,47%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 729,16
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.