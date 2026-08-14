Schwache Performance in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 26 689,45 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,180 Prozent stärker bei 26 851,15 Punkten, nach 26 803,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 661,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 862,17 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,034 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der NASDAQ Composite bei 26 107,01 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 26 635,22 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 21 710,67 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,86 Prozent zu. Bei 27 190,21 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20 690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Geospace Technologies (+ 6,42 Prozent auf 5,47 USD), Harmonic (+ 6,35 Prozent auf 13,91 USD), Ceva (+ 6,12 Prozent auf 32,23 USD), Cognex (+ 5,55 Prozent auf 65,01 USD) und Powell Industries (+ 4,39 Prozent auf 213,00 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen PetMed Express (-8,87 Prozent auf 1,85 USD), Donegal Group B (-7,59 Prozent auf 22,63 USD), Ultra Clean (-6,82 Prozent auf 86,57 USD), Applied Materials (-5,68 Prozent auf 504,17 USD) und Geron (-5,54 Prozent auf 1,45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13 293 546 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 20,83 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at