Schwache Performance in Paris: CAC 40 liegt im Minus

Am Freitag notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,36 Prozent schwächer bei 8 158,69 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,560 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,143 Prozent leichter bei 8 176,79 Punkten, nach 8 188,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 135,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 192,92 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,638 Prozent. Vor einem Monat, am 17.04.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 981,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, den Wert von 7 768,18 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 7 399,44 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 187 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 392,612 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,78 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at