Schwache Performance in Paris: CAC 40 zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 09:13 Uhr via Euronext 1,15 Prozent schwächer bei 8 105,45 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 1,07 Prozent schwächer bei 8 112,13 Punkten in den Handel, nach 8 199,71 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 089,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 118,43 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 04.02.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 906,40 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 04.12.2024, einen Stand von 7 303,28 Punkten auf. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2024, bei 7 956,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 257,88 Punkten. 7 270,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 52 303 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 346,875 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,76 erwartet. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

