Schwache Performance in Wien: ATX Prime beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

So bewegt sich der ATX Prime am Donnerstag.

Am Donnerstag notiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0,70 Prozent schwächer bei 1 645,72 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,005 Prozent fester bei 1 657,45 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 657,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 645,54 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 657,68 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 1,01 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 07.11.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 587,52 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 07.09.2023, den Wert von 1 590,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.12.2022, lag der ATX Prime noch bei 1 581,10 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3,92 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch beträgt derzeit 1 789,53 Punkte. Bei 1 513,39 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 0,77 Prozent auf 26,30 EUR), Semperit (+ 0,71 Prozent auf 14,12 EUR), PORR (+ 0,65 Prozent auf 12,38 EUR), Lenzing (+ 0,45 Prozent auf 33,85 EUR) und FACC (+ 0,17 Prozent auf 6,00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Polytec (-3,04 Prozent auf 3,35 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,52 Prozent auf 9,08 EUR), voestalpine (-1,27 Prozent auf 26,36 EUR), Erste Group Bank (-1,27 Prozent auf 36,50 EUR) und Andritz (-1,17 Prozent auf 50,90 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 53 824 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 31,007 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 11,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

