Schwache Performance in Wien: ATX Prime in Rot

Anleger in Wien treten am Freitagnachmittag den Rückzug an.

Am Freitag geht es im ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse um 0,83 Prozent auf 1 808,68 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 1 823,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1 823,89 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 1 826,19 Punkte, das Tagestief hingegen 1 805,47 Zähler.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,505 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.08.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 821,37 Punkten. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 20.06.2024, mit 1 817,99 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1 621,98 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,52 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AMAG (+ 1,28 Prozent auf 23,80 EUR), Telekom Austria (+ 0,83 Prozent auf 8,50 EUR), Verbund (+ 0,42 Prozent auf 72,45 EUR), BAWAG (+ 0,35 Prozent auf 71,40 EUR) und Raiffeisen (+ 0,28 Prozent auf 18,05 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Marinomed Biotech (-15,84 Prozent auf 8,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-4,45 Prozent auf 88,00 EUR), Wienerberger (-3,41 Prozent auf 30,00 EUR), Addiko Bank (-2,74 Prozent auf 15,95 EUR) und Lenzing (-2,74 Prozent auf 31,95 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Im ATX Prime weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 004 387 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,726 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,52 Prozent an der Spitze im Index.

