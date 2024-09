Schwache Performance in Wien: ATX Prime schwächelt mittags

Am Montag bewegt sich der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,04 Prozent tiefer bei 1 860,44 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,061 Prozent auf 1 862,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 861,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 862,97 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 847,65 Punkten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 02.08.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 769,36 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 1 846,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, mit 1 605,55 Punkten bewertet.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,54 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Vienna Insurance (+ 2,41 Prozent auf 31,90 EUR), IMMOFINANZ (+ 2,22 Prozent auf 32,25 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,95 Prozent auf 18,33 EUR), AMAG (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,97 Prozent auf 49,99 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil Semperit (-3,58 Prozent auf 12,40 EUR), Rosenbauer (-2,89 Prozent auf 40,30 EUR), Lenzing (-2,59 Prozent auf 30,05 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,14 Prozent auf 8,22 EUR) und Frequentis (-2,10 Prozent auf 28,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 1 863 566 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,803 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Die OMV-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

